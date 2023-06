YANNS 6Mic Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

YANNS

Vendredi 10 novembre, 19h00
6Mic

De 28 à 35€

C' est révélation musicale de TikTok avec le titre « » qui comptabilise + de 100 millions de vues.

Après les albums « » en 2021, « é » en 2021 également et « » en 2022, l’artiste de pop urbaine a balancé son 4ᵉ album « » le 09 décembre 2022. Il s’agit d’un projet de 19 titres, toujours dans la fibre artistique de Yanns.

En novembre dernier, il a été nommé dans la catégorie « Révélation Francophone de l’année » aux NRJ Music Awards.

En 2022, il est gratifié du W9 d’or « révélation streaming » avec sa chanson Clic clic pan pan. Tarifs : plein 33€ / réduit 30€ / abonnés 28€ / guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 18h.

Concert Debout

Billetterie : https://bit.ly/43aVbby

Ouverture des portes : 18h00

