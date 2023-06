WAX TAILOR 6Mic Aix-en-Provence, 3 novembre 2023, Aix-en-Provence.

WAX TAILOR Vendredi 3 novembre, 20h30 6Mic A partir de 27€

Wax Tailor annonce pour 2023 une nouvelle tournée internationale à l’occasion de la sortie de son prochain album “Fishing For Accidents”. Elle débutera en Amérique du Nord et signera, après 7 ans d’absence sur les scènes françaises, le grand retour du chef de file de la scène electro hip hop.

Producteur indépendant français reconnu mondialement, il est devenu en 20 ans de carrière un des piliers de la scène electro hip hop internationale et a collaboré avec de nombreux artistes comme: Ghostface Killah (Wu Tang Clan), Del The Funky Homosapien (Gorillaz), Mark Lanegan, Mick Jenkins, Aloe Blacc, D-Smoke, Tricky, Sharon Jones, Lee Fields, Token, R.A The Rugged Man etc..

Tarifs : plein fosse 27€ / réduit fosse 24€

guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

—-

Concert Debout

—-

Billetterie : https://bit.ly/3ZWGXc2

—–

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3ZWGXc2 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://bit.ly/3ZWGXc2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00