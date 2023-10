« A vous les studios » 6Mic Aix-en-Provence, 11 octobre 2023, Aix-en-Provence.

« A vous les studios » Mercredi 11 octobre, 19h00 6Mic Entrée libre

En première partie de soirée, retrouvez le groupe 1003, pour leur sortie de résidence !

« Une voix, un texte.

Un rythme, un pli dans le temps qui se résorbe puis disparaît.

Un paysage sonore, fait de textures, de synthèses, de nappes telluriques et de scintillements. »

En seconde partie de soirée, les groupes qui répètent dans nos studios prennent le relai !

C’est bien connu, rester trop longtemps exposé à la lumière blanche des studios, c’est pas bon pour le teint. Alors tous les 2e mercredi du mois, l’équipe du 6MIC aère un peu les groupes qui répètent chez nous et vous les dévoile au grand jour. Certains n’ont jamais connu le soleil de la scène ou vécu le frisson d’une foule hystérique, d’autres peaufinent depuis des années leurs plus belles compo, d’autres encore s’apprêtent à enregistrer leur 8e album, qu’importe, la musique, ils l’ont dans la peau ! Des compo, des reprises, des impro, des sets de 15min ou de 3h… l’idée, c’est vous montrer l’envers du décors, loin du showbiz et des dédicaces.

« À vous les studios », c’est LE moment dédié aux groupes qui répètent dans nos studios. Et le public, c’est VOUS !

Retrouvez 14, , sur scène !

Entrée libre

Ouverture des portes à 18h30

Début des concerts à 19h20

Bar & Restauration sur place

_____________________________________________________________

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

