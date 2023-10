DUB STATION #4 – ABA SHANTI & BLACKBOARD JUNGLE 6Mic Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

DUB STATION #4 – ABA SHANTI & BLACKBOARD JUNGLE Samedi 7 octobre, 21h00 6Mic A partir de 21€

DUB STATION @6MIC #4 AIX – Aba Shanti I & Blackboard Jungle Sound System

Le grand retour des Dub Station @6MIC !

Pile un an après la dernière Dub Station à Aix, Musical Riot revient dans sa ville natale en bonne compagnie. Deux mastodontes du dub viendront délivrer leur sélection pointue sur l’un des sound systems les plus mythiques de France. La légende anglaise Aba Shanti I rencontrera les pionniers français Blackboard Jungle le samedi 7 octobre au 6MIC pour une session qui s’annonce déjà exceptionnelle.

21h – 03h

Préventes 20€ + frais de loc. / Sur place 22€

ABA SHANTI-I (Londres – UK)

Aba Shanti-I est un artiste incontournable de la scène reggae/dub en Angleterre avec plus de 30 ans d’activité en tant qu’opérateur de son sound system et producteur !

Il découvre très tôt le roots reggae grâce au sound system de son père « Count Alan » et met rapidement un pied dans la musique. Dans les années 80, il est DJ un temps pour le sound system Jah Tubby’s sous le nom de Jasmine Joe, avant de construire le sien quelques années plus tard. En 1990, il pose ses premières tunes au Carnaval de Leicester et est rapidement reconnu par toute la scène dub ainsi que la critique musicale qui l’élit « meilleur DJ » du monde en 1993.

Depuis, Aba Shanti opère sur son propre sound system à travers le monde !

Résident au carnaval de Notting Hill et aux University of Dub, producteur à la tête du label Falasha Recordings, Aba Shanti est un artiste incontournable pour tous les fans de Dub !

Page Facebook → https://www.facebook.com/abashantiofficial/

Video Boiler Room → https://youtu.be/rfvRWx6eXuw?si=0StdC5XFfiHz5JYU&t=5215

BLACKBOARD JUNGLE (Rouen – FR)

Blackboard Jungle est un collectif basé à Rouen (France-76) fondé en 1994 par le biais d’une émission de radio du même nom (RC2 94.4 FM) visant à promouvoir la culture jamaïquaine, plus particulièrement sa musique : le reggae. Ce programme hebdomadaire, animé par Mc Oliva, et rapidement rejoint par Nico à la technique, durera 4 années.

En 1999, après plus de 10 ans dédiés à collectionner les disques et à dénicher du matériel (amplis, pré-ampli, effets, sirènes…); Blackboard Jungle construit son propre system de diffusion sur le modèle de célèbres sonos anglaises (Jah Shaka, Aba Shanti, Jah Tubby’s etc…) et se consacre principalement à l’organisation et l’animation de soirées sound system en Normandie.

Aujourd’hui, Blackboard est un sound system, un studio, un label et un crew : Olivier (MC, chanteur), Nico (selecteur, opérateur) et Guillaume (official boxman). Depuis, Blackboard Jungle multiplie les rencontres et sillonne les routes de France et d’Europe, répandant les bonnes vibrations du reggae music et son message de paix et d’amour universel …

Facebook → https://www.facebook.com/blackboard.jungle.7

Instagram → https://www.instagram.com/blackboard_jungle_sound/?hl=fr

*Soundcloud → https://soundcloud.com/user-798098345

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/dub-station-6-mic-aba-shanti-i-blackboard-jungle »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/abashantiofficial/ »}, {« data »: {« author »: « Boiler Room », « cache_age »: 86400, « description »: « u25ba Aba Shanti-I playing through his own sound system throughout the night.nu25ba Subscribe to our YT channel: http://blrrm.tv/YT », « type »: « video », « title »: « Aba Shanti-I | Boiler Room x SYSTEM: Sounds Series at Somerset House Studios », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/rfvRWx6eXuw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=rfvRWx6eXuw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGBpxWJr9FNOcFYA5GkKrMg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 5215 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/rfvRWx6eXuw?si=0StdC5XFfiHz5JYU&t=5215 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/blackboard.jungle.7 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@blackboard_jungle_sound) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/69617707_505521840234683_2939899083977916416_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=s0ijvi99u1cAX97aWBf&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBOCM7pO9AplElH3CwYuLo1UJASaz1gIYS3W-ftwUJtUQ&oe=651FF805 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/blackboard_jungle_sound/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/blackboard_jungle_sound/?hl=fr »}, {« data »: {« author »: « Blackboard Jungle sound system », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Blackboard Jungle sound system | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Blackboard Jungle sound system », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000269448613-9e4rxh-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user-798098345 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user-798098345 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/user-798098345 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T21:00:00+02:00 – 2023-10-08T03:00:00+02:00

2023-10-07T21:00:00+02:00 – 2023-10-08T03:00:00+02:00