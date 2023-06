OPEN MINDED quintet 6Mic Aix-en-Provence, 6 octobre 2023, Aix-en-Provence.

OPEN MINDED quintet Vendredi 6 octobre, 20h30 6Mic De 11 à 18€

Christophe LELOIL imagine l’OpenMindeD au gré des collaborations fortes qui ponctuent une vie artistique foisonnante, et d’une direction musicale qui ne s’embarrasse pas de cases : la musique d’OMD brasse les sonorités et les influences, les compositeurs et les métriques, les gestes harmoniques et les tempi… Construit autour des manières guitaristiques uniques d’Andrew SUDHIBHASILP, le répertoire bénéficie du drumming magistral de Cedrick BEC et de l’inspiration profonde du bassiste Pierre FENICHEL.La trompette virtuose de LeLoiL, qui promène sa sonorité feutrée dans le paysage jazzistique européen depuis quelques décennies, s’offre dans ce contexte l’occasion d’un dialogue habité avec la voix diaphane de l’envoûtante chanteuse Julia MINKIN. Tout dans les textes qu’elle écrit et porte avec grâce invoque Chicago, sa ville d’origine et de cœur. OpenMindeD est porté par Arts & Musiques en Provence et reçoit le soutien de nombreux acteurs de la musique. Comme un collectif puissant et inspiré, chacun est ici compositeur, arrangeur, organisateur de sons, et propose des directions distinctes dans l’élaboration de la musique, contribuant à la variété des mélodies, des climats, pour une expérience magnétique.

Tarifs : plein 16€ / réduit 14€ / abonnés 11€ / guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert Assis (placement libre)

Billetterie : https://bit.ly/427qbrx

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

