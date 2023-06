EENZEL + AMALIA 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EENZEL + AMALIA 6Mic Aix-en-Provence, 3 juillet 2023, Aix-en-Provence. EENZEL + AMALIA Lundi 3 juillet, 20h30 6Mic Gratuit Du 1er au 23 juillet 2023, le 6MIC vous donne rendez-vous pour la deuxième édition du festival « Le Tour du 6MIC ». Pour célébrer l’été, profitez de 21 soirées de concert gratuites dans notre patio avec une programmation élaborée en suivant les étapes de la grande boucle cycliste !

Tous les soirs de 19h00 à minuit, découvrez un premier groupe sélectionné par une salle de concert partenaire située au plus proche de la ville-étape. En deuxième partie de soirée, soutenez un groupe émergent issu de la scène locale. Au total, ce sont 42 noms que vous pourrez écouter en live et en plein air !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T20:30:00+02:00 – 2023-07-03T23:30:00+02:00

2023-07-03T20:30:00+02:00 – 2023-07-03T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 6Mic Aix-en-Provence

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/