JAIN 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

JAIN 6Mic, 8 juin 2023, Aix-en-Provence. JAIN Jeudi 8 juin, 20h30 6Mic

A partir de 30€

♫♫♫ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “mailto:billetterie@6mic-aix.fr”}, {“link”: “http://bit.ly/3KynV7z”}] « Après 4 ans d’absence, loin de la scène et de son public, JAIN est enfin de retour ! 4 longues années d’explorations musicales pour s’y perdre et mieux se retrouver. Elle a pris le temps d’écrire et composer un nouvel album dont elle est fière, juste équilibre entre electro, pop et folk. Elle viendra vous le présenter l’été prochain avec un nouveau live en groupe, un démarrage en festivals comme un besoin de renouer avec ceux qui l’ont vu grandir. Des retrouvailles attendues ! » Tarifs : plein fosse 34€ / réduit fosse 32€ / abonnés fosse 30€ / guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

—-

Concert Debout

—-

Billetterie : http://bit.ly/3KynV7z

—–

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:30:00+02:00

2023-06-08T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Ville Aix-en-Provence lieuville 6Mic Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

JAIN 6Mic 2023-06-08 was last modified: by JAIN 6Mic 6Mic 8 juin 2023 6Mic Aix-en-Provence aix en provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône