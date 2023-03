CONVENTION DU DISQUE 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

CONVENTION DU DISQUE 6Mic, 21 mai 2023, Aix-en-Provence. CONVENTION DU DISQUE Dimanche 21 mai, 10h00 6Mic + de 25 000 vinyles réunis pour cet événement exceptionnel !

L’association Mars C Yeah et le 6MIC vous invitent à la 1ère convention du disque à Aix-en-Provence !

Pour l’occasion, la grande salle et le hall accueilleront plusieurs dizaines de disquaires pour une journée d’achats / ventes / échanges entre particuliers ou professionnels. En parallèle, de nombreuses animations viendront compléter la programmation de cette journée : nettoyage de disque, exposition de pochettes, écoute libre, etc.

Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous pour tous les passionnés de disques !

Tarifs : pré vente 2€ / sur place 4€. Gratuit pour nos abonnés carte Vibrations.

Horaires : de 10h00 à 18h00

Ouverture des pré-ventes le 21 mars sur 6mic-aix.fr

Bar et restauration sur place. 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

