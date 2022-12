RAPPEUSES EN LIBERTÉ 6Mic, 5 mai 2023, Aix-en-Provence.

RAPPEUSES EN LIBERTÉ Vendredi 5 mai 2023, 20h30 6Mic

De 6 à 18€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://bit.ly/3V5TaIQ »}]

Donner le maximum d’outils pour aider de jeunes talents à devenir librement l’artiste qu’elles veulent être et donner un maximum d’exposition auprès des professionnels du rap et du public. Pour cela Rappeuses en Liberté a construit un programme d’accompagnement complet avec des professionnels de la création, de la scène, de l’enregistrement, de l’image et plus encore!

Trop smart pour être rappeuse et trop street pour être mannequin. Juste Shani intrigue par l’éloquence de son écriture et la force de son aura. Lauréate Buzz Booster 2021, gagnante de la tournée RADAR 2022, la jeune rappeuse s’est révélée sur scène en assurant la première partie du légendaire groupe IAM à l’Olympia en novembre 2021. On retrouve dans ses textes toutes ses sensibilités face au monde qui l’ont forgée, qu’il s’agisse de son parcours studieux dans le marketing, de sa carrière musicale ou encore de son évolution dans le football. En tant que femme noire, elle pose un regard critique et rêveur sur le monde qui l’entoure et ce qu’il attend d’elle. Cet été, Juste Shani a défendu aux Solidays, au Lollapalooza et sur d’autres festivals de l’hexagone, son single, « Dimelo », qui a dépassé les 100K streams en quelques semaines. Le clip de Dimelo sortira à la rentrée 2022, en préambule de son premier EP qu’elle prépare au sein du Label Ready or Not. On la retrouvera aussi sur scène, notamment au Mama festival en octobre.

« Maey enchantée, 24 ans, artiste chanteuse rappeuse et beatboxeuse. J’ai débuté la musique à l’âge de mes 8 ans. Grande fan de films Disney, c’est grâce à la célèbre musique « Ce rêve bleu » d’Aladdin que ma famille a remarqué un certain talent chez moi. Les années passent, et à l’âge de mes 13 ans, j’ai commencé à m’intéresser au monde du hip-hop et ses différents arts : danse, rap, graphisme. Deux spécialités ont su toucher mon petit cœur d’artiste : le rap et le beatbox. Depuis ce jour, je me suis entraîné tous les jours dans ma chambre pendant 10 ans, et me voilà celle que je suis aujourd’hui. Mes références en termes de musique sont hors hexagone. Plutôt entre l’Angleterre et les Etats-Unis avec notamment Justin Bieber et Ariana Grande qui sont de très grandes sources d’inspiration pour moi. Mais globalement, je suis une fan de RnB des années 90. Soul, jazz et gospel. Mon souhait est un jour de pouvoir métisser la musique vintage à la musique actuelle sur le marché français. Outre la musique, l’entreprenariat me fascine. La création, l’innovation ou les nouvelles technologies sont des secteurs qui m’ont toujours intéressé. C’est pour cela qu’à côté de la musique, j’ai pris l’initiative de débuter la création d’une start-up dans le domaine de la communication digitale.

Nanor est une jeune artiste de 22 ans. Elle a baigné dans le rap français et américain depuis son plus jeune âge. Elle s’est lancée il y a 2 ans afin de partager ses sons à son entourage. Sa musique mélange rap, chant et mélodie. Ses sons peuvent aborder des thèmes très différents. Que ce soit ses épreuves personnelles ou encore l’amour. Proche de ses valeurs, elle souhaite partager sa musique afin que tout le monde puisse s’y reconnaître

Tarifs : plein 16€ / réduit 12€ / Abonné.e 10€ / Pacte AMU 6€*

* Pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Concert debout

Billetterie : https://bit.ly/3V5TaIQ

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:30:00+02:00

2023-05-05T23:30:00+02:00