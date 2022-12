ZENTONE (HIGH TONE & ZENZILE) 6Mic, 20 avril 2023, Aix-en-Provence.

De 17 à 28€

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

Quinze ans après le premier Zentone, Zenzile et High Tone sont enfin de retour pour le très attendu Zentone Chapter 2 ! Les deux groupes de dub les plus légendaires de France relèvent une seconde fois le défi et nous offrent un nouvel album, coproduit par Jarring Effects et Black Dub.

Zentone Chapter 2, un rendez-vous au sommet qui ravira tous les amateurs de dub, puisque ce n’est pas un, mais deux volumes qui entrent dans les bacs : un CD ambiance shanti qui comprend les 10 mixes version Zenzile et le double vinyle, conçu pour les sound systems avec 12 mixes version High Tone (quatre titres, leur version instrumentale et un troisième mix à la structure encore plus dub).

Tarifs : plein 26€ / réduit 23€ / Pacte AMU 17€*

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

* Pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Concert debout

Billetterie : https://bit.ly/3P4MgSY

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place



