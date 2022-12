MASSILIA SOUND SYSTEM 6Mic, 15 avril 2023, Aix-en-Provence.

MASSILIA SOUND SYSTEM Samedi 15 avril 2023, 21h00 6Mic

A partir de 21€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}]

Ils nous avaient tellement manqué que l’on n’osait plus vraiment y croire. Réentendraiton le staccato têtu des rythmiques électroniques sous ces voix charnues et rocailleuses ?

Retrouverait-on les textes tout sourire et poil à gratter de Papet J, Moussu T et Gari Grèu ? Eh bien oui. Ainsi que le plus long hiver n’empêchera jamais le printemps d’arriver, Massilia Sound System a fini par revenir en studio, sept ans après Massilia.

Un neuvième album en 2021 ? On les reconnait bien dans cette manière de faire un petit pont aux comptes ronds et aux dates symboliques : Parla patois, le premier album, est sorti en 1992 et Massilia Sound System s’épargne les chansons d’anniversaire et les bilans décennaux. À la place, « Pour les conos, les pébrons et les cagants, c’est le drame », annoncent-ils dès le premier titre, A cavalòt. Oui, combatifs et souriants, engagés et déconneurs, c’est bien eux.

On n’a pas souvent l’occasion de croiser des groupes comme Massilia Sound System, qui savent autant parler à l’intelligence que parler au coeur, convoquer l’imaginaire qui unit et le réel qui soude, faire danser les pieds et inviter les mains à fabriquer.

Car ce groupe de reggae n’est pas d’abord une affaire de musique. Vers la fin des années 80, il s’agit d’implanter à Marseille la géniale invention du sound system jamaïcain : des instrus de reggae, de grosses enceintes et des micros pour tchatcher. Au début, on ne pense pas à enregistrer ce qui se dit – l’envie d’être ensemble, de passer un bon moment, de se regarder au miroir d’une musique qui unit minots et mamies, de jeter à la fois cris d’indignation et encouragements à la résistance. De l’humain toujours, au-dessus, au-dessous, à côté, en même temps que la musique.

Tarifs : plein 25€ / réduit 23€ / abonnés 21€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

—-

Concert debout

—-

Billetterie : bit.ly/3VMmOn2



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T21:00:00+02:00

2023-04-15T23:59:00+02:00