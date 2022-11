LA GRANDE SOPHIE 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

LA GRANDE SOPHIE 6Mic, 25 mars 2023, Aix-en-Provence. LA GRANDE SOPHIE Samedi 25 mars 2023, 20h30 6Mic

A partir de 27€

Chaque détail ressemble à la Grande Sophie dans son album à venir .

Un retour hyper créatif, des sons aux arrangements jusqu’à l’image bleue du Cyanotype de sa pochette qu’elle a pris soin de réaliser.

Sa voix est au centre du projet, sa texture se pose sur des chansons tour à tour pop, folk, rock où les ambiances font le grand écart entre profondeur et légèreté.

Ce 9ème album promet un automne chaleureux. Tarifs : plein 29€ / réduit 27€ / Abonnés Carte Vibrations 25€

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Concert Assis placement libre

Billetterie : https://bit.ly/3Tv139U

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T23:00:00+01:00

