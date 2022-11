LE CLUB INDÉ: JOHNNY MAFIA + THE SPITTERS 6Mic, 23 mars 2023, Aix-en-Provence.

LE CLUB INDÉ: JOHNNY MAFIA + THE SPITTERS Jeudi 23 mars 2023, 20h30 6Mic

DE 10 à 18€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Le nouveau rendez-vous des amateurs d’Indie Rock où la crème de la scène française côtoie les groupes locaux et internationaux de passage. LE CLUB INDÉLe nouveau rendez-vous des amateurs d’Indie Rock où la crème de la scène française côtoie les groupes locaux et internationaux de passage. Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens*, pas tellement un berceau historique du rock, Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre.

https://www.youtube.com/watch?v=bpwsliqCDxQ The Spitters c’est la rencontre explosive entre max, dorian, alex et barny : quatre tempéraments bien branchés de l’ère toulonnaise pour qui « faire de la musique ensemble », fut d’une logique implacable.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7Oiue68ROOM Tarifs : plein 16€ / réduit 12€ / abonnés 10€

Pacte AMU 6€*

* Pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

—-

Concert debout

—-

Billetterie : https://bit.ly/3XsBjhO

—–

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

2023-03-23T20:30:00+01:00

2023-03-23T23:59:00+01:00

