Festival “Avec le temps”: Emma Peters / Marie-Flore 6Mic, 9 mars 2023, Aix-en-Provence.

Festival “Avec le temps”: Emma Peters / Marie-Flore Jeudi 9 mars, 19h30 6Mic

23 / 25€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://bit.ly/alt23_6mic_9mars”}, {“data”: {“author”: “Emma Peters and Family”, “cache_age”: 86400, “description”: “Mon album “Dimanche””, disponible partout u2728 : https://lnk.to/EmmaPetersDimanchenAlbum, t-shirts, sweats dispos en pru00e9commande sur mon site : https://emmapeters.eunnu00c9crit et composu00e9 par Emma Peters.nnInstagram : https://www.instagram.com/emma.ptrs/nFacebook : https://www.facebook.com/emmaptrs96/nTik Tok : https://www.tiktok.com/@emma.ptrs/nEn concert : https://tix.to/EmmaPetersOnTournn(p) et (c) 2022 Local – VF MusiquesnnRu00e9alisation : Lou ZidinProduction : Raisonance CompanynDirecteur de production : Loumir OrsoninAssistante ru00e9alisation : Balladine ArdantnChef opu00e9rateur : Vadim Alsayedn1er assistant camu00e9ra : Maxime Beauquesnen2nd assistant camu00e9ra : Thibaud RousselnChef du00e9corateur : Marine AvignonnAssistante du00e9corateur : Maud RibleurnStylisme : Florine Da SilvanMake-up : Laura GrandnChef u00e9lectricien : Victor AbadianAssistant u00e9lectricien : Joel SpinolanAssistante u00e9lectricien : Chlou00e9 BalloirnAssistant u00e9lectricien : Kilian LejeunenRu00e9gisseur gu00e9nu00e9ral : Renu00e9 OsinRu00e9gisseur adjoint : Benjamin Ru00e9anAssistant ru00e9gisseur : Mohamed Ben RahounChef machino : Louis MikulicnSteadycamer : Jake Russelnu00c9talonnage : Antoine RavachenMonteur : Gru00e9goire BricenRemerciement : Local Musique, Tu00f4t ou Tard, Nathalie Noennec, Antoine Benacin, Philippe Ascoli, la coloc des Lilas, Panavision.””, “”type””: “”video””, “”title””: “”Emma Peters – Lovu00e9 (clip officiel)””, “”thumbnail_url””: “”https://i.ytimg.com/vi/FWFNZUeG8_U/maxresdefault.jpg””, “”version””: “”1.0″”, “”url””: “”https://www.youtube.com/watch?v=FWFNZUeG8_U””, “”thumbnail_height””: 720, “”author_url””: “”https://www.youtube.com/channel/UCX2iDHhDas8ITjq1sOfy9Sg””, “”thumbnail_width””: 1280, “”options””: {“”_end””: {“”label””: “”End on””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_start””: {“”label””: “”Start from””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_cc_load_policy””: {“”label””: “”Closed captions””, “”value””: false}, “”click_to_play””: {“”label””: “”Hold load & play until clicked””, “”value””: false}}, “”html””: “”



C’est à Aix-en-Provence, dans ce magnifique lieu de vie qui est le 6MIC que la 25ème édition du festival Avec Le Temps débutera.

Billetterie :

Emma Peters :

Du succès des reprises qu’elle a publiées en ligne ces dernières années à celui d’un premier

album, Dimanche où elle y raconte ses nuits, ses folies, ses peurs, ses peines de coeur, Emma Peters est vraie et se livre sans artifices.

: https://www.youtube.com/watch?v=FWFNZUeG8_U

Marie-Flore :

Séduisante, défiante, ironique, littéralement hors du commun, Marie-Flore prend d’assaut nos

coeurs sur disque comme sur scène avec le dernier en date Je sais pas si ça va.

: https://www.youtube.com/watch?v=btkRBfp0sCg

N’oubliez pas de participer au jeu concours sur les réseaux du festival (Instagram et Facebook).

_______________________

️ Jeudi 9 mars 2023

⏱️ 18h00 : ouverture des portes La première soirée du festival, le 09 mars 2023, s’ouvre sur deux artistes féminines brillantes : Emma Peters et Marie-Flore.C’est à Aix-en-Provence, dans ce magnifique lieu de vie qui est le 6MIC que la 25ème édition du festival Avec Le Temps débutera.Billetterie : https://bit.ly/alt23_6mic_9mars Emma Peters :Du succès des reprises qu’elle a publiées en ligne ces dernières années à celui d’un premieralbum, Dimanche où elle y raconte ses nuits, ses folies, ses peurs, ses peines de coeur, Emma Peters est vraie et se livre sans artifices.Marie-Flore :Séduisante, défiante, ironique, littéralement hors du commun, Marie-Flore prend d’assaut noscoeurs sur disque comme sur scène avec le dernier en date Je sais pas si ça va.N’oubliez pas de participer au jeu concours sur les réseaux du festival (Instagram et Facebook)._______________________️ Jeudi 9 mars 2023⏱️ 18h00 : ouverture des portes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T19:30:00+01:00

2023-03-09T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Ville Aix-en-Provence lieuville 6Mic Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Festival “Avec le temps”: Emma Peters / Marie-Flore 6Mic 2023-03-09 was last modified: by Festival “Avec le temps”: Emma Peters / Marie-Flore 6Mic 6Mic 9 mars 2023 6Mic Aix-en-Provence aix en provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône