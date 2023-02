DAVID WALTERS 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

DAVID WALTERS 6Mic, 1 mars 2023, Aix-en-Provence. DAVID WALTERS Mercredi 1 mars, 20h30 6Mic

Gratuit sur réservation

♫♫♫ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “http://bit.ly/3YtEwNt”}, {“link”: “https://bit.ly/3d17bXZ”}] À l’occasion de sa sortie de résidence et deux jours avant la sortie de son nouvel album, le 6MIC et W Spectacle sont heureux de vous inviter à un concert exceptionnel de DAVID WALTERS !

Quelques privilégiés auront la chance d’assister GRATUITEMENT à ce concert.

DAVID WALTERS “SOUL TROPICAL”

Suite au succès de son « Soleil Kréyol » et après la parenthèse intimiste « Nocturne », David s’est cette fois adjoint les services du plus tropical des producteurs anglais : Tom Excell (Nubiyan Twist, K.O.G, ONIPA…) pour son nouvel album « Soul Tropical » à paraitre le 03 Mars 2023 sur le fabuleux label Heavenly Sweetness (Guts, Laurent Bardainne, Anthony Joseph…).

« Soul Tropical, en deux mots qui font titre, David Walters pose les lignes de force de son nouvel album. Soul Tropical, cette âme tropicale qui sait célébrer en musique les grands moments de la vie, le connecte à nouveau à son histoire, à sa famille originaire des Antilles, peu de temps après le départ de sa mère. Cette âme caribéenne qui a su le soulager, il en est aujourd’hui, plus que jamais le dépositaire. » Gratuit sur réservation. Limité aux 200 premières réservations !

—-

Concert debout

—-

Réservation http://bit.ly/3YtEwNt

—–

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place Abonnez-vous au 6MIC et profitez de nombreux avantages (tarifs préférentiels, invitations,…).

> Plus d’infos : https://bit.ly/3d17bXZ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T20:30:00+01:00

2023-03-01T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Ville Aix-en-Provence lieuville 6Mic Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

DAVID WALTERS 6Mic 2023-03-01 was last modified: by DAVID WALTERS 6Mic 6Mic 1 mars 2023 6Mic Aix-en-Provence aix en provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône