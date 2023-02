Sortie de résidence Fauzene 6Mic, 23 février 2023, Aix-en-Provence.

Sortie de résidence Fauzene Jeudi 23 février, 19h00 6Mic

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Après un an de travail, on se jette à l’eau avec la version la plus actuelle de ce que Fauzene peut proposer en concert. Il y’aura des grosses lumières, du gros son, du rire, des larmes, et ça va sauter sur scène.

50 minutes à kiffer, on l’espère, en votre compagnie. 50 minutes, qui, on l’espère aussi, donneront envie à des gens de nous programmer sur de futures scènes!

Il ne s’agit pas d’un concert habituel, mais d’une sortie de résidence ! Vous pouvez inviter des gens que vous connaissez si vous pensez que la démarche les intéresse.

Ce concert sera particulier, car il sera filmé et on aura besoin de vos retours, de discuter avec vous après, afin de toujours proposer le meilleur show possible.



