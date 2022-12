ROLLER DISCO #2 6Mic, 25 janvier 2023, Aix-en-Provence.

ROLLER DISCO #2 Mercredi 25 janvier 2023, 16h00 6Mic

Vous nous l’avez demandé, alors on l’a fait ! Préparez vos tenues les plus vintage : le ROLLER DISCO fait son grand retour pour une seconde édition !

Le 25 février prochain, le 6MIC se transformera une fois encore en piste de Roller géante pour vous faire danser sur les sons les plus disco des années 70.

Cette nouvelle édition proposera quelques nouveautés :

La soirée se prolongera jusqu’à 1h du matin pour profiter pleinement du dancefloor

Des tarifs différents selon vos envies et vos besoins :

• Entrée seule

• Entrée + location de patins (1h)

Entrée gratuite pour les -6 ans et tarif réduit jusqu’à 12 ans.

Deux pistes de Roller : un espace ouvert à tous et un espace réservé aux enfants, familles & débutants.

L’initiation fait son retour également pour une session de 16h à 17h.

Sur réservation uniquement par mail auprès de la billetterie : billetterie@6mic-aix.fr

Avec ou sans patins vous êtes les bienvenus !

– • Entrée enfant – de 6 ans : gratuit

– • Entrée seule / enfant (7 à 12 ans) : 4€

– • Entrée seule : 6€

– • Entrée + location 1H / enfant (7 à 12 ans) : 8€

– • Entrée + location 1H : 10€

– • Entrée abonnés : gratuit

– • Entrée / location abonnés 1H : 4€

Entrée gratuite pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au PACTE’AMU.

(sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 16h00.)

Billetterie : https://bit.ly/3HBrzfD

Ouverture des portes : 16h00

Bar & Restauration sur place

Abonnez-vous au 6MIC et profitez de l’entrée gratuite au Roller Disco et plein d’autres avantages (tarifs préférentiels, invitations,…).

> Plus d’infos : https://bit.ly/3d17bXZ



