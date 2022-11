Grande soirée de clôture – Biennale des Imaginaires Numériques: Caterina Barbieri & Donato Dozzy 6Mic, 21 janvier 2023, Aix-en-Provence.

15€

Grande soirée de clôture de la Biennale des Imaginaires Numériques ─ 3ème édition

Invitation exceptionnelle et exclusive à deux artistes phares de la scène italienne des musiques électroniques et expérimentales !

21h :

Caterina Barbieri : live AV

“…l’une des nouvelles voix les plus intéressantes de la musique électronique” (Fact Mag)

22h :

Donato Dozzy : DJ set

« Le maître de la techno mentale » (Tsugi)

20h30 > 2h au 6MIC d’Aix-en-Provence

Tickets disponibles via > https://urlz.fr/jvUz

Programmation complète bientôt dévoilée !

Closing night of the Biennale des Imaginaires Numériques ─ 3rd edition.

Exceptional and exclusive invitation for the closing party to dance to two Italian artists from the electronic music scene.

JOIN :

BIENNALE DES IMAGINAIRES NUMÉRIQUES

10 nov 2022 > 22 janv 2023

Marseille, Aix-en-Provence, Avignon

Infos et billetterie sur chroniques.org

Thématique : La Nuit

Invité d’honneur : La Belgique (Wallonie ─ Bruxelles ─ Flandre)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T18:30:00+01:00

2023-01-21T20:30:00+01:00