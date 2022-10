KERY JAMES 6Mic, 12 janvier 2023, Aix-en-Provence.

KERY JAMES Jeudi 12 janvier 2023, 20h30 6Mic

De 22 à 30€

En avril 2012, à l’occasion de ses 20 ans de carrière, Kery James investissait de façon inédite les Bouffes du Nord pour 15 concerts acoustiques, réunissant plus de six mille spectateurs.

Après dix années de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, dont quatre tournées acoustiques et solidaires, d’une centaine de dates, Kery James revient pour une nouvelle tournée de concerts acoustiques, sur les mois de novembre 22 à janvier 23.

Dans une formation acoustique, accompagné de ses fidèles compagnons de scènes aux clavier et percussions, Kery James revisitera les titres les plus poignants de son répertoire mais aussi des titres inédits issus de son nouvel album qui sortira en octobre 2022.

Ces shows intimistes, profonds, sans artifices mettront en valeur une plume et une voix dont la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la pertinence du propos se hissent bien au-delà

d’un simple registre musical. Immense auteur, puissant interprète, Kery James porte sa voix issue du « ghetto français ». Son indéniable charisme, profondément animé par ses textes, Kery James fédère son fervent public et habite la scène.

Tarifs : plein 30€ / réduit 28€ / Pacte AMU 22€*

* Pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Concert debout

Billetterie : https://bit.ly/3Oj41ff

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place



