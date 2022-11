MOUNT BATULAO 6Mic, 14 décembre 2022, Aix-en-Provence.

MOUNT BATULAO 14 et 15 décembre 6Mic

6 / 10€

♫Concert Expérience♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

M A R Y S E vous invite à un concert-expérience pour les tout-petits, composé en six chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance jusqu’à la vie in utero.

Elles proposent dans un langage universel, celui de la perception des sons et des lumières et au-delà d’une perception organique et inconsciente, une traversée de la montagne Batulao et ses métaphores : un concert-expérience afin d’éprouver, de fouler et de contempler Batulao, l’alchimie entre batô la pierre et ilaw la lumière.

Sa morphologie nous enseigne ses rides creusées par les torrents, ses larmes brûlantes qui tétanisent, ses contours qui se forment et se déforment au gré de nos pas. L’installation artistique qui intègre le langage musical des deux sœurs, allie les répétitions, le multiple, le chamanisme, les dualités intérieur/extérieur et rêve/réalité. Le décor interactif implanté est basé sur la lumière, la vidéo, une spatialisation du son et des éléments de décor allant du minimalisme contemplatif pour les nourrissons, à des projections interactives oniriques et participatives pour les plus grands . Un spectacle qui s’adresse aux tout-petits et à l’enfant que nous avons été.

Distribution :

Marie-Rose Laurel : Violon, voix

Marie-Christine Laurel : Harpe, voix

Pierre Ranzini (Mad Rhizome) : Scénographie

Production et diffusion : Traffix Music

Co-production : Réseau Courte Echelle, Le 9 – 9bis (Oignies) et File 7 (Magny-le-Hongre)

Partenaires : SACEM, FCM, Spedidam, CNM



