ABSTRAXION + ORSSO – LIVE A/V – IMMERSIVE 360 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

ABSTRAXION + ORSSO – LIVE A/V – IMMERSIVE 360 6Mic, 25 novembre 2022, Aix-en-Provence. ABSTRAXION + ORSSO – LIVE A/V – IMMERSIVE 360 Vendredi 25 novembre, 20h30 6Mic

De 10 à 15€

♫ELECTRO♫ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3eEcyxD »}] Venez danser sur les live audiovisuels d’ABSTRAXION et ORSSO (aka YEAHMAN) pour une nouvelle édition de nos soirées IMMERSIVES 360°.

Pour la seconde année, le 6MIC poursuit sa collaboration avec HEXALAB pour pousser toujours plus loin l’expérience du live. Brique après brique, live après live, les soirées immersives 360° sont l’occasion pour le public de profiter des évolutions de ce dispositif inédit. Au-delà de l’écran géant circulaire déjà visible en 2021, cette nouvelle édition permettra d’y ajouter des contenus 360° spécialement édités pour cette soirée et un son spatialisé dernière génération grâce à la technologie L-ISA by L-ACOUSTICS (technologie proposée en démonstration au 6MIC en septembre 2022).

Une soirée réalisée cette année en partenariat avec BI-POLE et Chroniques. :

Normal : 15€

Réduit : 12€

Abonné : 10€

—-

Concert debout

—-

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 18h. Tarifs majorés de 2€ sur place

—-

Billetterie : https://bit.ly/3eEcyxD

—–

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-11-25T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Ville Aix-en-Provence lieuville 6Mic Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

ABSTRAXION + ORSSO – LIVE A/V – IMMERSIVE 360 6Mic 2022-11-25 was last modified: by ABSTRAXION + ORSSO – LIVE A/V – IMMERSIVE 360 6Mic 6Mic 25 novembre 2022 6Mic Aix-en-Provence aix en provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône