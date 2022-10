ROLLER DISCO 6Mic, 19 novembre 2022, Aix-en-Provence.

ROLLER DISCO Samedi 19 novembre, 16h00 6Mic

6 / 8€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3D8yGtk »}]

Enfilez vos patins à roulettes et soignez vos looks ,la grande salle du 6MIC se transforme le temps d’une soirée en piste de Roller géante !

De jolies lumières, une scénographie qui nous replonge dans le NEW YORK des années 80, un bon gros sound system et les sélections affutées de nos 2 programmateurs : pour vous faire glisser jusqu’à minuit.

Venez tôt, une initiation roller sera proposée par l’AMSCAS de 16H à 17 (patins et protections fournies). é è @6 – . : 20 !

Vous êtes autorisés et même invités à ramener vos propres patins et une quarantaine de Roller seront disponibles à la location au tarif de 4€ / heure (carte d’identité obligatoire).

’ é é ’é é ?

Votre billet pour le Roller Disco vous fera bénéficier d’une réduction de 20% chez notre boutique partenaire : friperie, spécialiste de vêtements vintage…

Tarifs : pré-vente en ligne 6€ / sur place 8€

Gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au PACTE’AMU.

(sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 16h00.)

—-

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 18h.

—-

Billetterie : https://bit.ly/3D8yGtk

—–

Ouverture des portes : 16h00

Bar & Restauration sur place



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T16:00:00+01:00

2022-11-19T23:59:00+01:00