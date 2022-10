LA LOCALE W/ COOL TRAIN STUDIO 6Mic, 3 novembre 2022, Aix-en-Provence.

LA LOCALE W/ COOL TRAIN STUDIO Jeudi 3 novembre, 20h30 6Mic

6€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3eClzHf »}]

Pour cette troisième et dernière Locale de la saison, le 6MIC accueille pour la première fois COOL TRAIN STUDIO pour une carte blanche qui vous fera voyager entre house, electro, jazz UK et disco !

Le est un vivier de création musicale florissante dans le triangle Marseille – Aix – Toulon. Il accueille dans ses wagons des projets artistiques de passionnés, d’aventureux, mais surtout d’humains bienveillants. Un espace unique où l’on se sent libre de créer, où les formations musicales sont accueillies en résidence, accompagnées en enregistrement ou encore filmées pour les réseaux. Pour ce premier événement à 6mic, le Cool Train propose des groupes piliers du projet ou coups de cœur. Angle Mort et Shô! représentent le Jazz, UK pour l’un, fusion et urbain pour l’autre. Deux visions du genre enrichie par des ponts d’influences hip-hop et électro. La Chipo Family, bande de copains qui célèbrent la house et le disco, sont le pari d’une cohésion réussie. Quant à Shefox, elle guidera les mélomanes dans la danse jusqu’à l’heure la plus tardive. Embarquement prévu le 3 novembre au 6mic



Hé Fada ! Regarde qui va là, c’est La Chipo Family dudit Cartel Del Chipo ! Qui ça ?! La bande des copains de l’After Beach (une bohémiade en plein air à Grimaud) qui se sont retrouvés confinés ensemble l’hiver dernier avec des platines dans le salon et qui se sont mis à surfer entre les chansons ! Était-ce alors un hasard ou le fruit d’une action astradivine? La réponse demeure à ce jour un mystère. En revanche, la passion pour la mixette, elle, est bien apparue. Bien que les horizons musicaux de chacun d’entre eux soient assez variés, la ligne directrice est pour tous LA FÊTE, L’AMOUR ET LA JOIE, guidée par le compas interne des gens heureux.

Entre élans Broken Beat, excursions House, drifts Jungle et envolées Jazz Fusion, les quatre larrons d’Angles Morts invoquent le Dancefloor d’hier et d’aujourd’hui pour déployer une énergie hautement corrosive. Découvrez les au 6mic en amont de la sortie de leur premier EP.

Shô ! est un collectif de six musiciens navigants dans les eaux troubles d’un Jazz Urbain à la croisée du Jazz, du Hip Hop et du Rock, inspiré du Spirit Jazz des 70’s et du UK Jazz. On retrouve dans leur musique l’essence du Jazz, avec ses déclinaisons de thèmes et ses inlassable improvisations, mêlée à de multiples genres, dont le hip-hop et son groove signature. Egalement sur scène, on distingue deux batteurs, basse, piano, orgue, synthétiseurs et on laisse guitares, saxophones et flûte traversière chanter les leads et lignes harmoniques.

Leur dernier opus est en fin de production, le squelette a été enregistré a l’Eglise Anglicane de Hyères puis, pupitres de soufflants, quatuor à cordes et percussions dans les locaux du Cool Train Studio.

Sortie prévu courant 2023.

Shefox explore toutes les facettes des musiques électroniques. Elle les a dans la peau depuis son adolescence ou sa passion révélée guidera ses choix de vie, à commencer par l’écriture, puis l’activisme nocturne, et enfin le mix. Actrice sur la scène marseillaise depuis 5 ans, elle co-fonde le collectif Permadanse en 2019, et souhaite injecter avec ce projet une nouvelle énergie de danse dans les clubs. Elle vit la musique en mouvement, cherchant ce moment précieux de laisser aller du corps sur le tempo. Elle découpe les morceaux qu’elle aime en une nouvelle matière, une composition riche, engagée et plurielle, parcourant le son seulement si le corps répond. Depuis 2021, elle est résidente sur Radio Piñata.

Tarif : unique 6€

Gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au PACTE’AMU.

(sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30.)

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert debout

Billetterie : https://bit.ly/3eClzHf

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T20:30:00+01:00

2022-11-03T23:30:00+01:00