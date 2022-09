LA LOCALE w/ RISING DEAD BOYS 6Mic, 13 octobre 2022, Aix-en-Provence.

6€ en pré-vente / 8€ sur place / Gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Concert gratuit pur les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au PACTE’AMU*

La Locale fait sa rentrée ! Pour l’occasion, on a confié la programmation de ce RDV à l’association RISING DEAD BOYS. Installée à la Fare-les-Oliviers, l’équipe de RDB organise notamment le très bon RDB FEST (prochaine édition le 24 septembre) !

Joe La Truite est un trio supersonique giga surboosté à l’énergie cosmotellurique. Créé en 2017, ces gaillards délivrent un Punk-Metal Cosmique aux influences Post-Dramaquatique. Après 2 EP, le premier album « Trapped In The Cosmos » sorti en 2020 propose une descente introspective teintées d’humour, de violence, d’illusions, d’enfance et de remise en question…

Julien (ex-Jack Face, ex-Bord du Monde, ex-Skhizein, ex-Primhate Circle), Charl (ex-Soft Erection, ex-Président King-Kong, ex-Harmonic Generator), et Martin (Nitram, ex-Bord du Monde).

Duo guitare/batterie, originaire de salon-De-Provence, SENDWOOD propose un Rock metallique teinté de Punk et de Blues. Avec des prestations scénique rageuses, le groupe contrebalance son manque d’effectifs par de l’énergie brute.

L’important c’est de commencer. Yarostan existe depuis début 2016 et continue d’explorer les contours du « post-hardcore » Pousser plus loin. Une, deux, puis trois guitares. Batterie, basse, synthétiseur. Composer avec des idées divergentes, les partager avec passion. Depuis le local de répétitions de la Fare les Oliviers et

les caves à concerts de Marseille. Une démo, deux albums, des titres sur des compilations et une poignée de tournées à travers la France, l’Italie et la péninsule ibérique, de manière autogérée, et l’envie d’en faire plus.

Tarif : 6€ / Gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université

* Pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 19h00. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h30h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Concert debout

Billetterie : https://bit.ly/3qcZDoo

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place



