18,99€ en pré-vente / 20€ sur place

Stand de vinyles et merchandising sur place

Stand de vinyles et merchandising sur place

CB acceptée

Channel One Sound System est l’un des sound system reggae les plus connus et les plus appréciés du Royaume-Uni. Après avoir repris le sound de leur père en 1979, Mikey Dread et son frère Jah T enchaînent les blues parties dans les milieux étudiants. Mikey choisit alors le nom de Channel One en hommage au légendaire studio Channel One en Jamaïque. Channel One devient résident du carnaval de Nothing Hill à partir de 1983.

Channel One est composé du sélectionneur Mikey Dread et du MC Ras Kayleb. Channel One joue une sélection unique de reggae conscious, de dubplates exclusifs et de steppas. Le sound system « handmade » de Channel One offre une basse riche et puissante, qui complète leur sélection exigeante.

La mission de Channel One est de « briser les barrières grâce au reggae », ce qu’ils parviendront à faire à travers leurs voyages qui sont à chaque fois l’occasion d’atteindre un nouveau public et de nouveaux endroits. Ils briseront de nouveaux ces barrières à Aix lors de la Dub Station @6MIC, répandant leur message de positivité à travers la musique.

Amateurs de reggae et de basses massives, Albah (MC, sélecteur) et Joe (opérateur) construisent leur sound system en 2008 sur lequel ils jouent une sélection autant roots que UK dub, constituée de dubplates et de productions maison. C’est donc bien armés que les Welders parcourent la France depuis plus de 10 ans ou jouent à domicile accompagnés de la crème de la scène sound system européenne lors des Massive’s Corner qu’ils organisent. Les Avignonnais fondent leur propre label « Welders Records » en 2013, sur lequel ils multiplient les collaborations avec des artistes reconnus tels que Murray Man, King General, Ras Mykha ou encore Joe Pilgrim. Aux cotés de Channel One, ils sauront vous faire vibrer pour une Dub Station @6MIC qui promet déjà d’être enflammée.

