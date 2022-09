LES RYTHMES DE LA TRANSE 6Mic, 7 octobre 2022, Aix-en-Provence.

LES RYTHMES DE LA TRANSE Vendredi 7 octobre, 20h30 6Mic

10 / 6€

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan Aix-en-Provence 13097 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cet événement fait partie du cycle de créations soutenues par le 6MIC.

Avec la volonté de participer au développement cutlurel de notre territoire, le 6MIC s’attache à soutenir la création en mettant à disposition des artistes ses espaces et ses ressources.

Cet automne, nous vous invitons à découvrir trois projets qui bénéficieront de ce soutien : les Rythmes de la Transe, Soirée Immersive 360° et Pogo.

Ils partagent tous trois une réflexion autour de l’immersion et une mise en perspective de l’expérience du spectateur qui devient acteur de la performance artistique.

Une création pluridisciplinaire de Christine Coulange après trois années de résidence de création à Mayotte avec la DAC Mayotte, un an de missions de coopérations culturelles à Madagascar avec le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte, onze années de développement du projet “De la Méditerranée à l’océan Indien” à travers l’Égypte, le Kenya, la Tanzanie, Zanzibar, les Comores, le désert d’Arabie, la Malaisie et l’Australie…

Un vaste périple d’images sonores rythmé de l’Égypte à Mayotte, de Zanzibar à Madagascar, via la Tanzanie, le Kenya, les Comores, le désert d’Arabie, la Malaisie, l’Australie…On suit le fil rouge de rituels rares et puissants, l’espace des paysages, les détails de la vie quotidienne.

Ouvrant l’œil et prêtant l’oreille au rythme des actes, aux pratiques collectives, au balancement des corps, aux mélopées répétitives.Christine Coulange noue les musiques traditionnelles et les sons ambiants à ses propres compositions électroniques et traverse des territoires de musique de transe, fil conducteur du parcours : les musiques rituelles de Mayotte avec le Moulidi, le Debaa, le Zar en Égypte, les chants Masaï en Tanzanie, les rituels soufis des Comores.

Plus d’infos sur sisygambis.fr

Tarifs : 10€ (plein) / 6€ (réduit)

Gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au Pacte AMU.

Plus d’informations sur https://www.6mic-aix.fr/billetterie/

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h30.

Représentation assise

Billetterie : https://bit.ly/3B0sPDX

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place



