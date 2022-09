FPL BAND & FRIENDS – CONCERT CARITATIF 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

FPL BAND & FRIENDS – CONCERT CARITATIF Jeudi 6 octobre, 20h30 6Mic

Récemment éprouvé par la tragédie du cancer à travers la perte de sa mère, Fred Paul Lerussi a choisi le 6MIC pour lui rendre hommage ainsi qu'à toutes celles et ceux qui souffrent de cette maladie.

Un concert caritatif pour lequel il a invité de nombreux amis à partager la scène : HELL JAM – CECILE TROISI DUO – MIDNIGHT SOMEWHERE – NUMBER 9 THE RAKOONS – MIX ÂGE – MARTEEN – SANDRA LERUSSI – LES ZARMOS.

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association Leucémie Espoir 13-84. Tarifs : 10€ (plein) / 6€ (réduit)

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h30.

Billetterie : https://bit.ly/3xRVuKD

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

