Stage de danses – Débutants

Samedi 28 octobre, 14h30
6Mic, Aix-en-Provence (13)
10€

Dans le cadre du TCHITCHOUBAL, l'association Aix Balèti vous propose divers stages de musique, danses et chants, dont deux stages de danses pour débutants.

C'est l'heure de découvrir le bal folk ! Vous avez envie d'aller à votre premier bal et vous préférez vous préparer avant ? C'est LE stage idéal pour se lancer. Nous allons découvrir ensemble, ou revoir ensemble, les danses les plus pratiquées dans les bals folks. Prendre le temps de décomposer les pas, comprendre l'énergie, connaître l'histoire du cercle circassien, de la chapeloise, de la mazurka, de la bourrée, du rondeau…

Les deux stages seront complémentaires ; vous pouvez participer aux deux.

Niveau requis : aucun. Que vous n'ayez jamais danser ou que vous ayez déjà participé à quelques festivals, ce stage est fait pour vous.

Animateur : Flavien Lombardi. Passionné de danses, il anime depuis 15 ans des ateliers de danses traditionnelles.

Infos et réservations: https://aixbaleti.wixsite.com/aixbaleti/s-projects-basic

6Mic, Aix-en-Provence (13)
160, Rue Pascal Duverger

