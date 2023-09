Stage d’accordéon 6Mic, Aix-en-Provence (13), 28 octobre 2023, .

Stage d’accordéon Samedi 28 octobre, 13h30 6Mic, Aix-en-Provence (13) 30€

Dans le cadre du TCHITCHOUBAL, l’association Aix Balèti vous propose divers stages de musique, danses et chants, dont un stage d’accordéon:

Une pratique-découverte de discours improvisés ! A travers des exercices ludiques, on essaiera de se familiariser avec la prise de parole improvisée, individuelle ou partagée. Quelques éléments théoriques seront évoqués afin de faciliter l’initiation en donnant des outils pour improviser. Des voix mélodiques simples ou des grilles d’accords constitueront les bases de travail.

Niveau ou expérience requis : Tous niveaux sauf débutants, pas de prérequis en improvisation.

Depuis sa tendre enfance, Cédric Pierini nourrit et explore son accordéon diatonique. D’abord élève de François Heim et de ses esthétiques orientales, il poursuit alors sa route vers le jazz, le blues, le rock, et se régale de ces sonorités qui exotisent son instrument. Il participe à diverses formations de bal Folk, Forró (Brésil), Sega (Ile de la Réunion) ou encore Zarico (Louisiane) et son action se place à la croisée de la danse et des musiques improvisées.

Formateur passionné, il aime à partager ses expériences, à convoquer le rythme, à inviter l’imprévu.

Infos et réservations: https://aixbaleti.wixsite.com/aixbaleti/s-projects-basic

source : événement Stage d’accordéon publié sur AgendaTrad

6Mic, Aix-en-Provence (13) 160, Rue Pascal Duverger

6Mic, 13090 Aix-en-Provence, France [{« link »: « https://aixbaleti.wixsite.com/aixbaleti/s-projects-basic »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45356 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T13:30:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

2023-10-28T13:30:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

baleti nivernais