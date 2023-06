[Voyage en Voisinage…] Restitution 6Mettre Fresnes, 8 septembre 2023, Fresnes.

[Voyage en Voisinage…] Restitution Vendredi 8 septembre, 17h00 6Mettre Entrée libre

Cet été, dans le cadre de notre deuxième édition, l’équipe de 6Mettre se lance à nouveau à la rencontre de ses voisins ! Venez nous rejoindre pour des moments de rencontre, de découverte et d’échange à travers les ateliers cartes postales et les balades en Valouettes…

Chaque mercredi, retrouvez-nous dans différents lieux partenaires ou dans le bus Valouette de la ligne V2 pour voyager et rêver ensemble !

RETOUR DU VOYAGE / Restitution / Au programme :

Arbre à souhaits des cartes postales créées pendant les ateliers tout au long de l’été.

Lectures/récits par l’équipe artistque du bus Valouette.

Pot de l’amitié pour fêter la rentrée

6Mettre 12 rue Albert Roper 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France 01 46 68 00 62 https://6mettre.fr 6Mettre – Pôle de création transdisciplinaire dédié aux arts vivants Accès en transport en commun : bus TVM, 396, 286, 186, 187 et/ou les RER B ou C

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T17:00:00+02:00 – 2023-09-08T19:00:00+02:00

©6Mettre