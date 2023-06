[Voyage en Voisinage…] Départ Balade en Valouette 6Mettre Fresnes, 28 juin 2023, Fresnes.

[Voyage en Voisinage…] Départ Balade en Valouette Mercredi 28 juin, 14h00, 15h08 6Mettre Entrée libre

Cet été, dans le cadre de notre deuxième édition, l’équipe de 6Mettre se lance à nouveau à la rencontre de ses voisins ! Venez nous rejoindre pour des moments de rencontre, de découverte et d’échange à travers les ateliers cartes postales et les balades en Valouettes…

Chaque mercredi, retrouvez-nous dans différents lieux partenaires ou dans le bus Valouette de la ligne V2 pour voyager et rêver ensemble !

C’EST LE DÉPART / Au programme :

> À partir de 14h20 retrouvez un groupe de Jazz du Conservatoire de Fresnes dans la cour de 6Mettre.

> Puis départ à 15h07, à l’arrêt Albert Roper à Fresnes, de l’équipe artistique dans le bus Valouette de la ligne V2 pour un voyage de 2 mois tout l’été.

[Balade en Valouette]

Préparez-vous pour une expérience artistique unique à bord de la Valouette de la ligne V2 ! Notre équipe d’artistes se transformera en hôtesses de l’air pour vous accueillir à bord du bus.

Au cours de votre trajet, des lectures, des échanges, des moments d’écoute de récits, partagés par les artistes et par vous !

Vous aurez l’occasion de découvrir des histoires inspirantes et de plonger dans des univers imaginaires, tout en traversant les rues de votre ville.

Les artiste auront également le plaisir de distribuer des cartes postales créées pendant les ateliers. Vous pourrez ainsi partager vos impressions, vos pensées et vos souvenirs…

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une trajet hors du commun. Rejoignez-nous à bord de la Valouette de la ligne V2 et embarquez pour un voyage artistique au-delà de l’imaginaire.

6Mettre 12 rue Albert Roper 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France
6Mettre – Pôle de création transdisciplinaire dédié aux arts vivants Accès en transport en commun : bus TVM, 396, 286, 186, 187 et/ou les RER B ou C

