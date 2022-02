6ième SALON DES COLLECTIONNEURS 2022 Vérac, 17 avril 2022, Vérac.

6ième SALON DES COLLECTIONNEURS 2022 Vérac

2022-04-17 08:45:00 – 2022-04-17 18:00:00

Vérac Gironde Vérac

Organisé par VERAC EN FETES

Accueil des visiteurs de 8h30 et 18h

La manifestation se tiendra devant et dans la salle des fêtes et le terrain face à la salle des fêtes de VERAC (33240). L’accueil des exposants débutera à 6h30.

A l’extérieur

Rassemblement de véhicules anciens, atypiques, voiture, tracteurs, camions, motos… tout ce qui a des roues et aussi bourse aux pièces de véhicules de collections autos motos, viendront nous rappeler notre enfance.

Un parking sera réservé aux véhicules anciens.

La balade de 9h30 à 12h30 dans notre belle région de Fronsac, avec ses châteaux, au milieu des vignes passera par un château, dégustation des vins de Fronsac et Bordeaux Supérieur accompagner d’un casse croûte pour tous les participants.

A l’intérieur

Pour les amateurs de collections (timbres, vinyls, miniatures, livres, cartes postales, objets anciens…)

+33 6 73 05 62 49

VERAC EN FETES

Vérac

