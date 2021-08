6èmes rencontres professionnelles de la restauration collective bio, locale et de qualité Complexe culturel de la Manoque,Tonneins (47), 6 octobre 2021, Tonneins.

A l’occasion des **6èmes rencontres professionnelles de la restauration collective bio, locale et de qualité**, rencontrez les producteurs, artisans et PME néo-aquitains et découvrez leur offre alimentaire dédiée à la restauration collective. Des ateliers et des conférences sur des sujets d’actualité ———————————————————- Au cours de la matinée, un **atelier technique** animé par le CREPAQ et Interbio Nouvelle-Aquitaine abordera la thématique du **gaspillage alimentaire** : de la méthode à la mise en oeuvre. Deux **ateliers de démonstration culinaire** se dérouleront durant l’après-midi : * Lutter contre le gaspillage alimentaire en cuisine : les recettes anti-gaspillage * Diversifier ses protéines en proposant des recettes alternatives salées et sucrées Deux **conférences** seront également proposées : * La loi EGalim : son application, son évolution et ses enjeux. Comment favoriser un approvisionnement local tout en atteignant les objectifs ? * La mise en place des plats végétariens et la diversification des protéines associées à l’introduction de viande de qualité

Sur inscription

Au programme de ces rencontres, un salon des fournisseurs et des partenaires, des ateliers culinaires et techniques et de l’échange d’expériences autour de sujets d’actualité.

