6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Montignac, 21 mai 2022, Montignac.

6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Montignac

2022-05-21 – 2022-05-21

Montignac Dordogne

Au cinéma Vox à 16h, venez découvrir le spectacle du Conservatoire autour des

musiques des années 70 et 80 !

CinéToile vous invite à un ciné-concert salle Jean Macé avec la Cie TC spectacles. « Et après, c’est quoi ? » est un spectacle mêlant poèmes, musiques et films d’animation à voir dès 6 ans. A noter, qu’il y a 2 séances afin que tout le monde trouve une place !

https://www.le-chaudron-montignac.fr/

Montignac

