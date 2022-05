6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Montignac, 20 mai 2022, Montignac. 6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Salle Jean Macé Place d’Armes Montignac

2022-05-20 – 2022-05-20 Salle Jean Macé Place d’Armes

Montignac Dordogne A 10h : Salle Jean Macé, une fantaisie pour une danseuse de claquettes est proposée par la Cie dans ses pieds. Un

spectacle pour les enfants à partir d’un an, proposé par la bibliothèque et CinéToile.

Cette journée se terminera à l’Auditorium du conservatoire, à 18h30, pour un moment musical avec les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental. Salle Jean Macé Place d’Armes Montignac

