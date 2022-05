6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Montignac, 19 mai 2022, Montignac. 6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Place d’Armes M3 Montignac

2022-05-19 – 2022-05-19 Place d’Armes M3

Montignac Dordogne Les festivités débutent au M3 avec l’exposition « Les Arts’micaux ». Tout au long de l’année, des artistes en herbe créaient des œuvres et les exposent à cette occasion : peintures à l’huile, pastels et aquarelles.

Pour l’ouverture, le jeudi à 18h, la chorale de l’ALM fait un tour de chant. A cette occasion, vous pourrez également vous procurer le livre de l’atelier d’écriture de l’ALM qui sera présent pour le dédicacer ! Les festivités débutent au M3 avec l’exposition « Les Arts’micaux ». Tout au long de l’année, des artistes en herbe créaient des œuvres et les exposent à cette occasion : peintures à l’huile, pastels et aquarelles.

Pour l’ouverture, le jeudi à 18h, la chorale de l’ALM fait un tour de chant. A cette occasion, vous pourrez également vous procurer le livre de l’atelier d’écriture de l’ALM qui sera présent pour le dédicacer ! +33 5 53 51 02 87 Les festivités débutent au M3 avec l’exposition « Les Arts’micaux ». Tout au long de l’année, des artistes en herbe créaient des œuvres et les exposent à cette occasion : peintures à l’huile, pastels et aquarelles.

Pour l’ouverture, le jeudi à 18h, la chorale de l’ALM fait un tour de chant. A cette occasion, vous pourrez également vous procurer le livre de l’atelier d’écriture de l’ALM qui sera présent pour le dédicacer ! https://www.le-chaudron-montignac.fr/

Place d’Armes M3 Montignac

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Place d'Armes M3 Ville Montignac lieuville Place d'Armes M3 Montignac Departement Dordogne

Montignac Montignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac/

6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Montignac 2022-05-19 was last modified: by 6èmes chaudronnades de Montignac-Lascaux Montignac Montignac 19 mai 2022 Dordogne montignac

Montignac Dordogne