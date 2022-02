6ÈME TRAIL DU LIROU Les Matelles, 13 mars 2022, Les Matelles.

Deux épreuves chronométrées dites « Trail Découverte » : « la Pitchoune » – 11,5 km et « la Transmédiévale » 24 km, une marche nordique « la Boréale » de 11,5 km et trois courses enfants sur 500 m « les Lutins », 1 500 m « les Canailles » et 3 000 m « la Relève », sont au programme de cette matinée sportive au départ de la place du Boulodrome.

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Un Pass Vaccinal valide en ligne sera demandé.

Horaires :

De 7h30 à 9h30 – Retrait des dossards – possible aussi sur place la veille de 14h à 18h

9h – Départs courses enfants sur 3 000 m (2 euros) et 1 500 m (gratuit)

9h30 – Départ du 500 m (gratuit)

9h45 – Départ de la Transmédiévale (19 euros)

10h – Départ de la Pitchoune (12 euros)

10h15 – Départ de la Boréale (12 euros)

12h30 – Remise des Prix

