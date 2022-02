6ème Semaine sans Télé – Plancher-Bas Plancher-Bas, 14 février 2022, Plancher-Bas.

6ème Semaine sans Télé – Plancher-Bas rue Louis Pergaud Salle des Fêtes Georges Brassens Plancher-Bas

2022-02-14 – 2022-02-19 rue Louis Pergaud Salle des Fêtes Georges Brassens

Plancher-Bas Haute-Saône Plancher-Bas

EUR Cette semaine sans télé se déroulera pendant la période des vacances scolaires du 14 au 19 février dans le village de Plancher-Bas.

Toutes les animations sont ouvertes à tous et gratuite, mais elles sont également soumises au pass sanitaire.

Une première animation le 14 février à 20h30, à la salle des fêtes Georges Brassens, avec une soirée « contes ».

Mapie Caburet, la conteuse et Jan Vanek, le multinstrumentaliste, vous feront le récit des temps d’avant, quand la forêt était profonde et quand les loups hurlaient encore à la lune.

Mardi 15 février, à partir de 20h à la salle des fêtes, une soirée savoir-faire qui est ouverte à tous. Tout au long de la soirée, vous pourrez découvrir les arts plastiques, l’art floral, la fabrication des bougies, le bricolage, la coiffure, les cosmétiques, la couture, les percussions, la vannerie, …

Mercredi 16 février, à partir de 15h, au cinéma select à Plancher-les-Mines, la projection du film « Mystère » tout public (attention limité à 50 personnes). Les places seront gratuites mais à retirer au secrétariat de la mairie de Plancher-Bas. Le soir, à 20h30 à la salle des fêtes de Plancher-Bas, une soirée magie avec Berni Show « Les maîtres du temps ».

Jeudi 17 février, à 20h à la salle des fêtes, la soirée jeux de société – Le Club de tarot et le conseil municipal des jeunes organise une soirée à ne pas rater.

Vendredi 18 février, à partir de 19h, une soirée sportive qui débutera par une marche conviviale dans le village à partir de 19h30. Ensuite ce sera la découverte du Judo Club de Champagney, et également de Ballons Comtois Evasion qui vous proposera la découverte de ces vélos électriques, le tir à partir de 20h, avec l’association les 4 cibles et également une découverte du cirque Bobof près de la scierie.

Samedi 19 février, à 20h30 à la salle des fêtes, soirée concert en partenariat avec Simpsons pub.

Deux groupes pour cette soirée, Mocking Crows et Grumpy O Sheep – Le premier est un duo mandoline guitare folk, un dynamique mélange de composition originale et de reprise (Taylor Swift, The Clash …) et Grumpy O Sheep est un duo de Belfort, mélangeant notes irlandaises, sons de guitare espagnole, du rock décalé et énergique.

+33 3 84 23 13 39

Cette semaine sans télé se déroulera pendant la période des vacances scolaires du 14 au 19 février dans le village de Plancher-Bas.

Toutes les animations sont ouvertes à tous et gratuite, mais elles sont également soumises au pass sanitaire.

Une première animation le 14 février à 20h30, à la salle des fêtes Georges Brassens, avec une soirée « contes ».

Mapie Caburet, la conteuse et Jan Vanek, le multinstrumentaliste, vous feront le récit des temps d’avant, quand la forêt était profonde et quand les loups hurlaient encore à la lune.

Mardi 15 février, à partir de 20h à la salle des fêtes, une soirée savoir-faire qui est ouverte à tous. Tout au long de la soirée, vous pourrez découvrir les arts plastiques, l’art floral, la fabrication des bougies, le bricolage, la coiffure, les cosmétiques, la couture, les percussions, la vannerie, …

Mercredi 16 février, à partir de 15h, au cinéma select à Plancher-les-Mines, la projection du film « Mystère » tout public (attention limité à 50 personnes). Les places seront gratuites mais à retirer au secrétariat de la mairie de Plancher-Bas. Le soir, à 20h30 à la salle des fêtes de Plancher-Bas, une soirée magie avec Berni Show « Les maîtres du temps ».

Jeudi 17 février, à 20h à la salle des fêtes, la soirée jeux de société – Le Club de tarot et le conseil municipal des jeunes organise une soirée à ne pas rater.

Vendredi 18 février, à partir de 19h, une soirée sportive qui débutera par une marche conviviale dans le village à partir de 19h30. Ensuite ce sera la découverte du Judo Club de Champagney, et également de Ballons Comtois Evasion qui vous proposera la découverte de ces vélos électriques, le tir à partir de 20h, avec l’association les 4 cibles et également une découverte du cirque Bobof près de la scierie.

Samedi 19 février, à 20h30 à la salle des fêtes, soirée concert en partenariat avec Simpsons pub.

Deux groupes pour cette soirée, Mocking Crows et Grumpy O Sheep – Le premier est un duo mandoline guitare folk, un dynamique mélange de composition originale et de reprise (Taylor Swift, The Clash …) et Grumpy O Sheep est un duo de Belfort, mélangeant notes irlandaises, sons de guitare espagnole, du rock décalé et énergique.

rue Louis Pergaud Salle des Fêtes Georges Brassens Plancher-Bas

dernière mise à jour : 2022-02-02 par