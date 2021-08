Écouflant Sieml Écouflant, Maine-et-Loire 6ème salon du véhicule électrique et de la mobilité alternative Sieml Écouflant Catégories d’évènement: Écouflant

Pour favoriser le **développement de la mobilité électrique en Maine-et-Loire**, le Siéml a installé un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, le réseau SmiléMobi (réseau Ouest Charge depuis avril 2021). Il s’intéresse également au déploiement de stations d’avitaillement pour véhicules roulant au gaz naturel. En complément et pour sensibiliser le grand public, le syndicat organise chaque année **le Salon du véhicule électrique et de la mobilité alternative**. La prochaine édition aura lieu les **samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 sur le site du Siéml à Ecouflant**. Un rendez-vous est incontournable pour découvrir et tester les derniers modèles de véhicules électriques (voitures, vélo, trottinettes, vélo cargo,…) et s’informer sur les mobilités alternatives.

Entrée libre et gratuite

La 6e édition du Salon du véhicule électrique et de la mobilité alternative en Anjou se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 sur le site du Siéml à Écouflant. Sieml 9 route de la confluence, 49000 Ecouflant Écouflant Maine-et-Loire

