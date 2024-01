6ème salon du jeu vidéo E-sports et nouvelles technologies Allauch, samedi 9 mars 2024.

La ville d’Allauch organise la 5ème édition du Salon des Jeux Vidéo-E-sports- Nouvelles Technologies les samedi 18 mars (de 10h à 18h) et dimanche 19 mars (de 10h à 17h), au gymnase Tommasi (à côté du Collège Yves Montand), en partenariat avec l’association PXL LAN.



Ce salon intergénérationnel propose aux jeunes, aux familles, aux inconditionnels comme aux amateurs une découverte de l’univers multiple du jeu vidéo, dans une ambiance ludique et pédagogique.

Écolier, collégien ou lycéen une invitation sera transmise par mail à chaque enfant scolarisé à Allauch !



️ Offrez-vous un week-end en totale immersion et lancez-vous dans une aventure où animations, ateliers et sensibilisation rythmeront le week-end

↘️ ANIMATIONS rétrogaming avec écrans et consoles d’époque, pilotage de drones, jeux d’arcade, jeux vidéos musicaux, pilotage de voiture radiocommandées avec caméras embarquées, simulateur de conduite, simulateur de pilotage d’avion proposé par le lycée Ampère



↘️ ATELIERS séance avec casque de réalité virtuelle, atelier papercraft pour les plus jeunes, Espace Game (inscription par équipes sur place) …

↘️ PÉDAGOGIE un stand de sensibilisation contre l’addiction aux jeux. L’école XP School présentera des formations dédiées aux enjeux et aux métiers du jeu vidéo et de l’E-sports.



↘️ COMPETITION E-SPORTS Fortnite ou FIFA 23 ? A vous de choisir ! (Inscriptions sur place)



Le salon proposera bien d’autres challenges au public attendu nombreux ! N’hésitez plus ! De nombreux lots récompenseront les meilleurs tout au long de ce week-end festif et convivial à Allauch.

Les nouveautés cette année Sculpture de ballons, défilé de mascottes et concours de dessin !

Par ailleurs, grâce à votre ticket d’entrée, vous aurez peut-être la chance de repartir, après le tirage de la tombola, avec votre console de jeu sous le bras.

️ Samedi 18 mars, de 10h à 18h et dimanche 19 mars, de 10h à 17h

Gymnase Francis Tommasi, avenue du Vallon Vert

ℹ️ Tarifs

3€ (à partir de 12 ans)

2€ (pour les 3 à 12 ans)

Gratuit pour les moins de 3 ans ou sur présentation du carton d’invitation

Food- truck sur place .

