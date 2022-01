6ème salon des vins et de la Gastronomie Allauch, 12 février 2022, Allauch.

6ème salon des vins et de la Gastronomie Gymnase Francis Tommasi Avenue du vallon vert Allauch

2022-02-12 – 2022-02-13 Gymnase Francis Tommasi Avenue du vallon vert

Allauch Bouches-du-Rhône Allauch

A l’occasion de la 6ème édition du Salon des vins et de la gastronomie, le Lions Club Allauch-Sabline de Provence et la Ville d’Allauch vous invitent à la découverte des viticulteurs de nos régions et des spécialités issues de toute la France, avec dégustation et produits à la vente. La Provence particulièrement bien représentée, une quarantaine exposants vous attend au gymnase Tommasi pour partager leur passion et leur savoir-faire pour le plus grand plaisir de vos papilles.

Offrez-vous, en quelques heures, un véritable tour de France œnologique et gastronomique et venez partager un moment d’authenticité en toute convivialité

+33 6 20 51 49 77

