6EME SALON DES VINS & DE LA GASTRONOMIE Salle Balavoine Tiercé, dimanche 10 mars 2024.

6EME SALON DES VINS & DE LA GASTRONOMIE Salle Balavoine Tiercé Maine-et-Loire

6ème édition du salon des vins « Passion Vignes et Vins »

L’association « Passion Vignes et Vins » vous invite à son Salon des Vins pour découvrir des vignerons et des artisans fiers et heureux de partager l’amour du bon et du délicieux !

Seront présentés les appellations d’Alsace, Anjou, Bergerac, Champagne, Chinon, Coteau du Loir/Jasnières, Muscadet, Chateauneuf du Pape…Avec la participation d’exposants locaux, torréfacteur, fromager, héliciculteur, mareyeur, apiculteur, brasseur, cidrerie …

Un moment unique et privilégié pour aller à la rencontre des producteurs et viticulteurs de la région, en savoir davantage sur leurs produits, et goûter ces derniers.

Cette année, pour surprendre vos papilles, ils accorderont leurs Vins et Champagnes avec les fruits de mers et le canard !

Dîner gastronomique (accord mets et vins) le samedi soir 45€, uniquement sur réservation.

Restauration sur place le dimanche.

Tout Public | Entrée et dégustations gratuites.

Renseignements passionvignesetvins@gmail.com ou 06 63 90 08 71

Salle Balavoine Tiercé 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Salle Balavoine 4 Rue Maurice Ravel

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire passionvignesetvins@gmail.com

