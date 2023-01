6ème salon des Minéraux et Fossiles Abbeville Abbeville Catégories d’Évènement: Abbeville

Somme 2 2 C’est un salon où l’on peut venir juste une heure pour découvrir les beautés minérales que la nature a créé ; Ou passer aussi 3 ou 4 heures pour solliciter et écouter plusieurs avis, jusqu’à satisfaction de votre curiosité. Exposition : les paléoclimats aux temps des Mammouths.

Le quaternaire, avec ses glaciations et ses réchauffements, ont modifiés les lignées d’Hominidés et provoqué l’extinction des diverses espèces de mammouths. Cette période n’est pas encore terminée, l’histoire continue, Le changement climatique n’est donc pas une nouveauté, il faudra adapter notre société pour ne pas disparaitre. Nous vous expliquerons et vous serez rassurés ! Les associations de minéraux : Une union pour le plaisir des yeux !

Ce sont des miracles de la nature, les associations de l’Azurite bleue d’azur et de la Malachite vert amande, font partie des plus recherchées. Bon nombre d’exposants ont préparés pour vous une gamme de ce genre d’association. Ces professionnels sont avant tout des experts en pierres, ils savent choisir la bonne qualité,

Ils sauront également vous donner le bon conseil. Bagues, colliers, pendentifs…

