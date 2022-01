6ème SALON DES COLLECTIONNEURS 2022 Vérac Vérac Catégories d’évènement: Gironde

Vérac

6ème SALON DES COLLECTIONNEURS 2022 Vérac, 17 avril 2022, Vérac. 6ème SALON DES COLLECTIONNEURS 2022 Vérac

2022-04-17 08:30:00 – 2022-04-17 18:00:00

Vérac Gironde Vérac Organisé par VERAC EN FETES, après deux année blanche, le 6ième SALON DES COLLECTIONNEURS sera encore une journée dédiée aux collections de tous types.

De la voiture ancienne à la moto en passant par les timbres les vinyls et les cartes postales, tout ce qui vous rappellera votre jeunesse sera au rendez-vous. Pour les exposants et collectionneurs, les fiches d’inscriptions serpnt à demander au 0673056249 ou à « veracenfetes@orange.fr » Organisé par VERAC EN FETES, après deux année blanche, le 6ième SALON DES COLLECTIONNEURS sera encore une journée dédiée aux collections de tous types.

De la voiture ancienne à la moto en passant par les timbres les vinyls et les cartes postales, tout ce qui vous rappellera votre jeunesse sera au rendez-vous. Pour les exposants et collectionneurs, les fiches d’inscriptions serpnt à demander au 0673056249 ou à « veracenfetes@orange.fr » +33 6 73 05 62 49 Organisé par VERAC EN FETES, après deux année blanche, le 6ième SALON DES COLLECTIONNEURS sera encore une journée dédiée aux collections de tous types.

De la voiture ancienne à la moto en passant par les timbres les vinyls et les cartes postales, tout ce qui vous rappellera votre jeunesse sera au rendez-vous. Pour les exposants et collectionneurs, les fiches d’inscriptions serpnt à demander au 0673056249 ou à « veracenfetes@orange.fr » VERAC EN FETES

Vérac

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT du Fronsadais

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vérac Autres Lieu Vérac Adresse Ville Vérac lieuville Vérac Departement Gironde

Vérac Vérac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verac/

6ème SALON DES COLLECTIONNEURS 2022 Vérac 2022-04-17 was last modified: by 6ème SALON DES COLLECTIONNEURS 2022 Vérac Vérac 17 avril 2022 Gironde Vérac

Vérac Gironde