Les Essarts-le-Vicomte Marne Les Essarts-le-Vicomte La commune organise sa 6ème randonnée municipale le dimanche 15 mai à partir de 9h.

Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour ce parcours de 8 km.

Les fonds récoltés seront versés au profit de la Ligue contre le cancer. +33 3 26 80 42 24 http://www.les-essarts-le-vicomte.fr/ Les Essarts-le-Vicomte

