6ème randonnée entre Gâtine et Egray Champdeniers, 3 avril 2022, Champdeniers.

6ème randonnée entre Gâtine et Egray Champdeniers

2022-04-03 – 2022-04-03

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers

VTT Gravel : 25 / 35 /44 km

Route : de 32 à 61 km

Marche : 9 /13 km

Inscriptions et départs de 7h30 à 10h00 : Champdeniers – boulodrome: route de Mazières en Gâtine.

Licenciés FFvélo et autres : 3€ ; non licenciés : 6€ et gratuit pour les moins de 18 ans.

Lavage VTT.

Accueil du départ avec café et brioche. Ravitaillement sur les parcours et verre de l’amitié à l’arrivée.

dernière mise à jour : 2022-03-28 par CC Val de Gâtine