6EME PRINTEMPS AU THEATRE EN COEUR DE GARONNE QUIJOTE N’ROLL SALLE DU PICON Le Fousseret, jeudi 16 mai 2024.

6EME PRINTEMPS AU THEATRE EN COEUR DE GARONNE QUIJOTE N’ROLL SALLE DU PICON Le Fousseret Haute-Garonne

Théâtre, musique et trucage vidéo.

Trio burlesque et musical librement inspiré de « L’ingénieux hidalgo don Quichotte de la manche » de Miguel de Cervantes Saavedra

Cie Les Réflecteurs de la Mancha

« Dans un village de la Mancha dont je ne veux pas me rappeler le nom… » explique le narrateur qui tente de conter au public l’histoire du plus célèbre des hidalgos.

Mais Don Quichotte chevauche ici sa guitare et Sancho Panza, sa batterie. Le narrateur les incruste en vidéo dans les paysages rêvés de la Mancha. Tous les trois chargent au galop, défient des éoliennes, chutent et se relèvent, attaquent des moutons… Et l’on suit avec amusement la dérisoire aventure et les pérégrinations de ce Quichotte et son Sancho, duo intemporel du génial Cervantès.

Mathieu Hornain propose ici un « Don Quichotte » mêlant conte, chanson, rock’n’roll et images, avec ses acolytes Georges Veyres et Jean-Louis Bire. C’est un étonnant carnaval où les trois interprètes tordent le réel pour enchanter petits et grands.

Création et mise en scène Mathieu Hornain

Jeu Jean Louis Bire, Georges Veyres & Mathieu Hornain

Teaser https://www.youtube.com/watch?v=tPOn5A22liE

Source https://www.avancezculturel.fr/printemps-au-theatre-2024/

Dés 7 ans 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-16

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie avancezculturelasso@sfr.fr

