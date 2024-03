6EME PRINTEMPS AU THEATRE EN COEUR DE GARONNE MAISON GARONNE Cazères, vendredi 29 mars 2024.

6EME PRINTEMPS AU THEATRE EN COEUR DE GARONNE MAISON GARONNE Cazères Haute-Garonne

MA VALLÉE UN TRUC DE FOU!

Théâtre

Cie La Divine Fabrique

Quand un jeune de banlieue s’installe dans une vallée des Pyrénées. Après un parcours initiatique digne d’un héros de conte –castagne en banlieue parisienne, puis apprentissage du théâtre-, Ladji Diallo découvre les Pyrénées. C’est le coup de foudre. Il s’installe dans une petite vallée et depuis ne cesse de s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau…

Il raconte ses Pyrénées revues au filtre de son innocence, de la malice des habitants et de la sienne propre.

LD « Je suis né à Paris, rue Saint Maur, y ai vécu neuf ans, puis j’ai immigré en banlieue, laissant traîner derrière moi un tronc nu … A 21 ans, je ressens le besoin de nourrir mes racines, restées quelque part au Mali, le long du fleuve Niger, pour m’épanouir dans un pays qui est le mien, la France, sur une terre qui n’est pas la mienne. Cette quête d’identité me guide dans les profondeurs de l’Afrique, où l’art et le sacré sont intimement liés. L’Afrique se révèle peu à peu. Je m’en imprègne, j’en vis et j’en ris. Ma rencontre avec le grand Griot Sotigui Kouyaté, ses enfants Hassane et Dani, me propulse dans l’art de conter.

Aujourd’hui, je vis en pleine montagne, dans une belle vallée des Hautes-Pyrénées. La nature m’instruit d’une sagesse insondable. Les habitants,

les animaux, les mythes et légendes, tant de riches rencontres qui me permettent, tout doucement, de m’ancrer dans cette terre pyrénéenne. Ma parole est façonnée par ces diversités culturelles qui donnent à mon travail une dimension universelle. »

Dans la presse

… Toute une galerie de portraits aussi vrais, drôles, bêtes, naïfs que malins. L’ensemble sans cliché. En toute liberté de ton. Et surtout avec beaucoup d’humour. Les contes de Ladji Diallo regorgent de bonheur et de respect. De la bonne gourmandise… Sud Ouest

… La salle est surprise, saisie, sous le charme … Le public retient son souffle … En plus de posséder un véritable talent de conteur, Ladji Diallo est aussi comédien et mime émérite … La Dépêche du Midi

Texte et jeu Ladji Diallo

Mise en scène Alberto Garcia Sanchez

Chorégraphie Sophie Abadie

Lumières Frédéric Bears

Création Sonore et Musique Jeff Manuel

Dès 9 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre Dame

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie avancezculturelasso@sfr.fr

L’événement 6EME PRINTEMPS AU THEATRE EN COEUR DE GARONNE Cazères a été mis à jour le 2024-03-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE