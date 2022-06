6ème Oktoberfest Bartenheim Bartenheim Catégories d’évènement: 68870

6ème Oktoberfest organisé par la Gugg'Artepfel le samedi 08 octobre 2022 à l'Espace 2000 de Bartenheim. Soirée uniquement sur réservation avec repas choucroute, plusieurs sortes de bières et une ambiance bavaroise animée par « Planète Music ». Les réservations commencerons début juin. Le talon réponse sera disponible sur la page Facebook « Guug Artepfel » ou par réservation en ligne.

+33 6 14 76 80 81

