A l'occasion de la 6ème Nuit des Musées, le château le Kinnor organise une audition illustrée (gratuit) suivi d'un dîner (à 20h) le Dimanche 15 Mai à Fervaques.

lekinnor@orange.fr +33 6 81 49 65 47

